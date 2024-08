Calciomercato Sampdoria: valutazioni su Oyono per rinforzare la difesa

La Sampdoria vuole fare sul serio per allestire una rosa competitiva per l’assalto alla Serie A. I blucerchiati sono tra i più attivi della sessione di calciomercato estiva e non intendono fermarsi. Il nuovo direttore sportivo, Pietro Accardi, starebbe guardando in casa Frosinone per rinforzare la difesa. Infatti il club ligure sta valutando il profilo di Anthony Oyono, reduce da una stagione tormentata per via degli infortuni. Per arrivare al giocatore ciociaro non è semplice in quanto, nonostante la sua duttilità, la Sampdoria ha già acquistato Lorenzo Venuti. A riportarlo è TuttoFrosinone.com.

