Si, voglio ritornare: Cuadrado a parametro zero | Clamoroso affare in Serie A

Clamoroso colpo di scena che riguarda Juan Cuadrado, futuro ancora in Serie A: affare a parametro zero

Nonostante la veneranda età (nel mese di maggio ha compito 36 anni) Juan Cuadrado rientra, di diritto, nella lista dei calciatori svincolati di lusso di questa Serie A. La sua esperienza in quel di Milano, sponda Inter, non è terminata nella migliore maniera possibile. Non ci riferiamo alla vittoria dello scudetto, ma sul fatto che Inzaghi non ha potuto contare molto su di lui.

Il problema, infatti, è legato sempre agli infortuni che lo hanno tenuto a lungo fuori dai giochi. Solamente 12 le presenze (tra campionato e Champions League) ottenute dal colombiano condite da 2 assist. Troppo poche per poter ricevere la riconferma da Marotta che, insieme al resto della società, lo ha salutato senza nemmeno troppo rimpianti.

Nel frattempo, però, si fa sempre più largo l’ipotesi di una clamorosa ed importante nuova avventura in Serie A per il nativo di Necoclì. Ingaggio a parametro zero per il club che ha intenzione di ripartire nuovamente da lui. Proprio come è accaduto in passato.

Una soluzione che non dispiace affatto al calciatore che, nell’attesa, continua ad allenarsi in solitaria con la speranza di poter ricevere quella chiamata.

Cuadrado riparte da dove tutto ha avuto inizio?

La squadra che lo ha portato in Serie A e, di conseguenza, fatto conoscere al campionato italiano è stata l’Udinese. Era il luglio del 2009 quando il club friulano decise di metterlo sotto contratto dopo averlo osservato, con estrema attenzione, dai colombiani dell’Independiente Medellin. Con i bianconeri, però, non riesce ad esplodere del tutto.

Lo fa al Lecce dove fa vedere a tutti le sue importanti qualità. Poi Fiorentina, Chelsea, Juventus ed Inter. Adesso, però, l’Udinese è intenzionata a riportarlo a casa, oltre a garantirgli almeno un anno di contratto. Una opzione che, come annunciato in precedenza, il calciatore potrebbe seriamente prendere in considerazione.

Cuadrado, Pozzo tenta il colpo: affare a zero

Fino a questo momento Cuadrado non ha ricevuto alcun tipo di offerta. Nelle prossime ore, però, qualcosa potrebbe seriamente bollire in pentola. Fino a qualche settimana fa si era parlato di un possibile ritorno in patria per il terzino.

Lo stesso che, però, sta seriamente valutando di rimandare il ritorno in Colombia per restare ancora in Europa. Il patron Pozzo, intanto, spera di poter chiudere quanto prima con il suo entourage: obiettivo regalare il colpo al tecnico Runjaic ed al popolo friulano.