“Pulvirenti libera il Catania, la storia non ti appartiene”. Questo lo striscione solidale esposto dai tifosi del Genoa ‘Via Armenia 5R’, gruppo organizzato notoriamente molto vicino alla Catania ultras. Anche loro spingono affinché il club rossazzurro riparta da una nuova proprietà ponendo fine alla gestione Pulvirenti dopo tanti anni vissuti in Serie A prima del tracollo. Ecco qui di seguito il post in questione.