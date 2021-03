Le varianti di Coronavirus spaventano l’Italia intera, ragion per cui il premier Draghi potrebbe pensare di rendere più rigido il Dpcm appena emanato.

Secondo quanto riporta “Notizie.it”, per ora è in atto una riunione d’emergenza per il Cts per discutere delle nuove norme anticontagio. Al momento si parla di una possibile zona arancione rafforzata in tutta Italia, tranne nelle regioni che hanno numeri da zona bianca. Oppure istituire la zona rossa modello Codogno in tutte le zone appunto con contagi elevati. Le ipotesi più severe come una zona rossa in tutta Italia per 3 settimane o un lockdown generalizzato al momento sono da escludere. Invece rimbalza sempre più insistentemente l’idea di un coprifuoco dalle 19.00 nel weekend in tutta Italia. Nelle zone rosse anche barbieri e parrucchieri potrebbero chiudere, mentre adesso torna in bilico la riapertura per cinema e teatri prevista per il 27 marzo.