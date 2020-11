Buone notizie per il Palermo di Roberto Boscaglia in vista del match contro la Juve Stabia.

Infatti 6 giocatori si sono negativizzati e saranno presenti nella gara contro la squadra campana. I calciatori sono: Andrea Accardi, Roberto Floriano, Lorenzo Lucca, Manuel Peretti, Massimiliano Doda e Mattia Fallani.





Anche per Boscaglia il tampone è risultato negativo, quindi nonostante la conferenza annullata, tutto ok per il tecnico gelese. Gli unici indisponibili ancora positivi al Coronavirus sono: Lancini, Somma, Silipo, Luperini, Marong e Santana.