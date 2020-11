«Pronostico contro la Juve Stabia? Oggi non mi va di fare Mago Zurlì… ma non è una partita semplice per il Palermo. La Juve Stabia è una squadra tosta ed in casa giocano su un campo molto particolare. Gara difficile, ma il Palermo a Catanzaro e col Catania ha fatto bene, speriamo i rosa possano proseguire questo filotto positivo.

Non ho molto da aggiungere rispetto a quanto sempre detto. A un presidente che dice all’allenatore che se non fa giocare i suoi giocatori lo manda via, cosa rispondere… Cosa aggiungere? Che il Palermo è fallito con lui. I Tuttolomondo hanno fatto quel che hanno fatto, ma il fallimento ha un solo un nome e cognome: Maurizio Zamparini. Le sue dichiarazioni suoi sono tentativi puerili, mi vien da ridere. Quando io sono andato via non ho nemmeno voluto un euro, rinunciando a tutto. Posso solo ribadire che la mamma degli imbecilli è sempre incinta…».





Queste le parole di Pietro Lo Monaco, ex dirigente di Palermo e Catania, rilasciate ai microfoni di “Sport19.it” in merito a Zamparini e alla sfida contro la Juve Stabia.