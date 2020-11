Buone notizie per il Palermo di Roberto Boscaglia che recupera 6 giocatori in vista della trasferta contro la Juve Stabia.

Ad annunciarlo è stato il sito ufficiale dei rosanero con un comunicato. Di seguito la nota:





Il Palermo comunica che, in seguito all’ultimo ciclo di tamponi effettuato nella giornata di martedì 10 novembre, sono tornati disponibili 6 giocatori precedentemente bloccati dalle norme sanitarie. Rispetto agli undici scesi in campo nell’ultima partita casalinga contro il Catania, la rosa dei disponibili per la gara di domani, 12 novembre, contro la Juve Stabia, accoglie quindi 6 nuovi giocatori più Jeremie Broh rientrante dalla squalifica. Con il gruppo partirà anche l’allenatore Roberto Boscaglia, mentre rimarrà a Palermo Nicola Valente, infortunato con una prognosi di 20 giorni.