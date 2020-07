Attraverso un post Futura Production comunica l’espletamento della formalità necessaria al passaggio di proprietà. Ora è ufficiale: la S.I.G.I., dopo mesi di trattative ed all’esito della nota procedura competitiva, è la nuova proprietaria del Catania, avendolo rilevato da Finaria (società in liquidazione) ed avendo stamane firmato dal notaio il relativo atto di vendita. Lo ha comunicato attraverso un post sulla propria pagina Facebook Futura Production, ovvero l’ufficio stampa della S.I.G.I.

Esauriti i primi passi (procedura competitiva e atto notarile), adesso i nuovi proprietari dovranno lavorare su due fronti: quello federale, per ottenere la ratifica ai fini sportivi del passaggio di proprietà (entro l’8 agosto) ed iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie C entro il 5 agosto; quello giudiziario, per presentare il piano di concordato preventivo della società e scongiurare il fallimento.

Di seguito la road map della missione per la salvezza della matricola 11700: