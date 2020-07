All’anagrafe è Hisham Saleh Al Hamad Al Mana, ovvero colui il quale diventerà il nuovo presidente del Parma. Classe 1965, ha conseguito un Master in Ingegneria Civile presso la City University di Londra, ottenendo anche un Master in ingegneria civile strutturale conseguito grazie ad una laurea breve. E’ un imprenditore di grande successo del Qatar e già presidente di Al Sharq Investment LLC, del gruppo SH Al Mana (di cui si è occupato dello sviluppo strategico a partire dagli anni ’90), nonché amministratore delegato di Saleh Al Hamad Al Mana Co, la società si articola in diversi settori chiave con oltre 55 filiali e 5mila dipendenti in tutto il mondo. Dalla distribuzione automobilistica e immobiliare, alla vendita al dettaglio di lusso, ospitalità, media e intrattenimento, Al Mana in Qatar è visto come uno degli imprenditori di maggior successo e garanzia.

Lo stesso imprenditore del Qatar, tramite la sua società, come riporta “Fanpage.it”, ha attive partnership esclusive con alcuni dei marchi più rispettati al mondo, tra cui Hermes, Giorgio Armani, Harvey Nichols, Balenciaga e Saks Fifth Avenue. Ma anche Diesel, Zara, Sephora e McDonald’s. Il suo modo di lavorare ha una filosofia ben precisa di gestione ed etica del lavoro, che ha contribuito a consolidare la reputazione del Gruppo SH Al Mana come una delle aziende in più rapida crescita e rispettate del Qatar. Al Mana è pronto ad acquistare il 51% del Parma versando 63 milioni in 5 anni. In questo periodo di tempo acquisterà poi anche il restante 49% della società. La trattativa è in via di definizione. Numeri che potrebbero garantire sicuramente un futuro sereno al Parma. Il patrimonio personale di Hisham Al Mana si aggira intorno al miliardo/miliardo e mezzo di dollari.