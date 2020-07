Il 18 marzo sarà la Giornata in memoria delle vittime del coronavirus. La data non è stata scelta a caso: lo scorso 18 marzo infatti, nel pieno dell’emergenza Covid-19, è stato registrato il numero più elevato di decessi per l’epidemia in Italia. Quello stesso giorno i camion dell’Esercito hanno dovuto portare via le bare dal cimitero di Bergamo: un’immagine che difficilmente il Paese dimenticherà.