L’avventura del difensore centrale Domenico Franco al Cesena è finita dopo appena una stagione in bianconero. Sono 22 le presenze raccolte dal centrocampista in campionato e 1 in Coppa Italia di Serie C. Due le reti con la maglia del Cavalluccio addosso, la prima nel 3-3 esterno con la Fermana e la seconda a firma della vittoria importantissima per la salvezza a Vicenza con l’Arzignano (nella foto, ndr). Il suo procuratore, Giovanni Tateo ha annunciato così la rescissione contrattuale per motivi personali. La dirigenza del Palermo adesso potrebbe metterlo nel mirino per rinforzare il pacchetto difensivo con un giocatore d’esperienza e qualità per la categoria.