Si registrano venti nuovi dipendenti positivi al Coronavirus nel mattatoio Tönnies, in Germania. A confermarlo un portavoce del distretto di Gütersloh. “Ci sono 20 persone provenienti dall’ambiente di lavoro dell’azienda Tönnies che hanno ottenuto un risultato positivo al tampone per il Covid-19”, ha detto la portavoce a Spiegel. A quanto si apprende, i dipendenti positivi avevano lavorato nello stabilimento negli ultimi giorni. I funzionari sanitari avrebbero determinato dove e come i lavoratori hanno contratto il virus e con chi sono stati in contatto. Tutti ora sono in quarantena.