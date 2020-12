Ultim'ora Coronavirus Italia: Natale 2020 in lockdown, nuovo Dpcm Conte in arrivo. Le ultime

Altre 48 ore di riflessione e poi il Governo deciderà una nuova stretta nazionale nei giorni della vigilia di Natale, Santo Stefano e Capodanno, mantenendo aperti solo i servizi essenziali

Secondo quanto riporta “Corrieredellosport.it”, la seconda opzione potrebbe essere una grande zona arancione, con i negozi aperti e i ristoranti chiusi, con il coprifuoco anticipato alle 18 o alle 20 e lo stop agli spostamenti già dal 19 dicembre. In relazione alla decisione, non sembrano avere dubbi: stringere ora è la scelta giusta. Qualcuno però si oppone.

Si lavora quindi su tre scenari: l’Italia in zona rossa con un lockdown di fatto da Natale a Capodanno (o addirittura fino all’Epifania): chiusure di tutti gli esercizi tranne quelli essenziali, riduzione ulteriore della possibilità di circolazione, coprifuoco anticipato; l’Italia in zona arancione con un lockdown soft che prevede negozi aperti ma bar e ristoranti chiusi; una zona arancione rinforzata con chiusura dei negozi, dei bar e dei ristoranti nei festivi e nei prefestivi e regole meno rigide negli altri giorni. In un documento presentato al governo per giustificare la necessità di una nuova stretta il Comitato Tecnico Scientifico sollecita norme più rigide per fermare gli assembramenti con le regole delle zone rosse nelle date del 24-27 dicembre, 31 dicembre-3 gennaio, 5-6 gennaio.