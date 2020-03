Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e in Sicilia. Secondo quanto riporta “Blogsicilia.it” un carabiniere del comando provinciale di Palermo è ricoverato in terapia intensiva, il tampone per il Coronavirus è risultato positivo. L’uomo era appena tornato da una vacanza in Trentino Alto Adige, per qualche giorno è andato a lavoro, poi ha riscontrato i primi sintomi influenzali e si è messo in autoquarantena. Le sue condizioni si sono aggravate ed è stato necessario il ricovero all’Ospedale Civico di Palermo, in terapia intensiva. I colleghi che hanno lavorato con lui adesso sono stati messi in quarantena.