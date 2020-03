Curioso quanto successo in Francia, dove Dario Benedetto, attaccante del Marsiglia ha riportato una vistosa ferita alla testa nel match in uno scontro di gioco nel match contro l’Amiens. L’attaccante ex Boca, secondo quanto riporta il sito del noto esperto di calciomercato, Gianluca di Marzio, è rientrato in gioco non con una fasciatura, ma con una cuffia da nuotatore. In alto l’immagine del centravanti argentino con la cuffia con cui ha disputato la gara.