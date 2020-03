Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e in Sicilia. Secondo quanto riporta “Repubblica” ci sono altri 2 nuovi casi di Coronavirus nel messinese, uno a Sant’Agata di Militello, un altro proprio a Messina. Il primo è un vigile del fuoco di 50 anni che aveva partecipato a un concorso a Roma, è tornato dalla capitale una settimana fa. Il sindaco del paese in provincia di Messina ha confermato il tutto, di seguito le sue parole: « Appena manifestatasi la febbre, l’uomo è andato al pronto soccorso dove è stato visitato. Dal pronto soccorso era tornato a casa ma dopo qualche giorno l’insistenza della febbre ha insospettito i medici e ieri mattina è stato fatto il tampone, risultato positivo. I familiari adesso sono tutti in quarantena e anche loro saranno sottoposti tampone. Mentre il 50enne è adesso ricoverato al reparto di malattie infettive dell’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto. Il quadro clinico dell’uomo, che negli ultimi giorni era rimasto in isolamento volontario a scopo precauzionale, appare comunque per il momento sotto controllo. Tutti i componenti del suo nucleo familiare stanno bene e non presentano sintomi». Il caso a Messina riguarda un uomo anziano che si trova nella sua abitazione ed è risultato positivo al tampone. La notizia è stata confermata dal direttore sanitario dell’ospedale Mario Paino.