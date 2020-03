Presto il Foggia potrebbe avere dei cambiamenti a livello societario. Infatti secondo quanto riporta “Telefoggia” i rapporti tra il presidente Roberto Felleca e la Co proprietaria Maria Assunta Pintus non sono per niente buoni e quest’ultima potrebbe decidere di cedere le sue quote societarie. Felleca quindi potrebbe acquisire le quote della Pintus, il presidente possiede l’80% del club, le restanti parti sono di proprietà dell’Ad, Davide Pelusi.