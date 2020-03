«Io penso che di fronte ad un problema sanitario così insidioso e sconosciuto, del quale ancora non si conosce la reale portata e gravità, sia giusto sospendere il campionato e farlo slittare di un certo periodo. Il paese è fermo, le scuole sono chiuse, il Parlamento e i Palazzi di Giustizia stanno per chiudere. In questo scenario ha senso giocare, peraltro, a porte chiuse? Perché mettere a repentaglio la salute di tutti, con il rischio di favorire un’epidemia? Penso sia corretto cercare di arginare il problema e contenerlo nel limite del possibile. Sono decisamente concorde con lo slittamento del campionato». Queste le parole di Nicola Terranova, allenatore del Marsala, rilasciate ai microfoni di “Tuttoseried.com” in merito al rinvio della 27esima giornata di Serie D per emergenza Coronavirus.