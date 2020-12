Ultimo week end prima dell’entrata in vigore del decreto Natale (firmato ieri dal premier Conte) che prevede i negozi, i bar e i ristoranti chiusi e il divieto di uscire da casa propria se non per motivi di lavoro e salute.

Secondo quanto riporta “Gds.it”, a Palermo, è stata tantissima la gente per strada: piazza Politeama, via Maqueda e via Ruggero Settimo sono state invase da centinaia di persone a caccia del pensierino di Natale e code sono state registrate davanti a tanti negozi. Ma c’era anche chi ha incontrato amici, al bar e per strada, o ancora chi ha voluto fare soltanto una passeggiata. Quasi tutti indossavano la mascherina.