Brutte notizie in vista del derby Palermo-Catania in programma domani. La squadra etnea ha effettuato, come da protocollo, i tamponi a 48 ore dal match e oggi sono arrivati i risultati. Uno dei test ha fatto riscontrare la positività di un componente dello staff tecnico.

“Il Calcio Catania – si legge sul sito ufficiale del club rossazzurro – rende noto che i test molecolari effettuati ieri hanno confermato la negatività al Covid-19 dell’intero gruppo squadra ad eccezione di un componente dello staff tecnico, positivo e asintomatico, posto immediatamente in isolamento secondo le direttive ministeriali e federali.





Nel pieno rispetto della normativa e del protocollo vigente, i rossazzurri si sottoporranno domani a un nuovo ciclo di tamponi e, dopo l’esito degli stessi, partiranno per Palermo”.