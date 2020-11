Tutto l’Alto Adige diventerà zona rossa.

A deciderlo è il governatore Arno Kompatscher, che spiega all’Ansa come sia ormai necessario sia per il costante aumento di contagi nella zona che per il continuo incremento dei comuni che sono già diventati aree rosse.





L’ordinanza è attesa nelle prossime ore e limiterà gli spostamenti tra comuni, permettendo solo quelli per motivi di lavoro, salute e studio.