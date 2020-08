Un colpo per il Troina. Si tratta di Yahya Sabbar, classe 2003. Di seguito la nota del club:

“Tesserato il giovane esterno sinistro Yahya Sabbar, classe 2003. Un grande colpo in prospettiva per Mister Ezio Raciti, che potrà contare su un giovane talento voglioso di mettersi in mostra .

L’A.S.D. Troina Calcio da il benvenuto al calciatore e gli augura le migliori fortune in maglia rossoblù”.