Il presidente dell’Arezzo, La Cava, ha confermato l’iscrizione del club ai microfoni di “Tuttoc.com”. Ecco quanto si legge:

«La nostra iscrizione è stata effettuata last, last, last minute. Non per il discorso legato ai pagamenti, quelli erano stati fatti ieri. Ma per il problema stadio che abbiamo risolto grazie alla grande disponibilità del Gubbio e del suo patron Notari, che ringrazio pubblicamente. Oggi si è riunita la commissione e l’obiettivo è stato raggiunto perché abbiamo ottenuto l’autorizzazione. Entro agosto, in realtà, il nostro stadio sarà pronto e giocheremo ad Arezzo. Ma era essenziale indicare uno stadio a norma sin da subito. Senza questo documento, sia la fideiussione che i pagamenti in regola sarebbero stati inutili. Stiamo inviando proprio questo documento che si unirà agli altri già in Lega. Studieremo il modo per andare avanti. Comunque vada, l’Arezzo il prossimo anno giocherà in Lega Pro: era una promessa che avevo fatto alla città e volevo mantenerla. In tanti ci davano per morti, forse perché in passato l’Arezzo era saltato un paio di volte. Ma questa volta non è andata così».