Clamoroso dietrofront a Marsala (CLICCA QUI) , dove Nicola Terranova è tornato sulla panchina della squadra trapanese. Il tecnico ha spiegato la sua decisione con un comunicato pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale . Di seguito il comunicato di Terranova:

“Non potevo permettere che la squadra non partisse. Decisione doverosa nei confronti della squadra, della tifoseria magnifica e di chi ha sempre creduto in me e nel mio staff. Vista la vicinanza alla gara rinvio ogni decisione dopo la disputa della stessa. C’è bisogno di fare chiarezza e la farò presto”.