Attraverso una nota ufficiale, il Renate ha annunciato l’ingaggio di Giuseppe Giovinco. Ecco quanto si legge:

“La società A.C. Renate 1947 Srl, in data odierna comunica di aver perfezionato l’acquisto del calciatore Giuseppe Giovinco. Nato a Torino il 26 settembre 1990, cresciuto nel settore giovanile bianconero al pari del fratello Sebastian, è una seconda punta di comprovata affidabilità in una categoria che lo ha visto accumulare oltre 250 presenze – condite da 46 reti – con le maglie di Carrarese, Pisa, Viareggio, Matera, Catanzaro e Imolese. Nella stagione 2019/2020, Giovinco ha militato nel Ravenna, collezionando 6 reti in 26 presenze all’attivo. Giovinco ha siglato un contratto annuale con opzione per la stagione 2021/2022”.