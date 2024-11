UFFICIALE – “Non può essere convocato in Nazionale”: cancellato d’urgenza dalla lista dei convocati | Salta la Nations League

Non può essere convocato in Nazionale - ILovePalermoCalcio.com (Foto LaPresse)

Arriva anche l’ufficialità, non può essere convocato in Nazionale: cancellato d’urgenza dalla lista dei convocati

Un episodio che difficilmente si verifica nel mondo del calcio. Ed invece è accaduto proprio nelle ultime ore. Una vicenda che, inevitabilmente, ha fatto e sta facendo il giro della rete. D’altronde non potrebbe essere altrimenti.

Protagonista (anche se in questo caso “vittima”) di questo racconto è un calciatore. Lo stesso che è stato inserito nella lista dei convocati della Nazionale. Un orgoglio per tutti gli atleti rappresentare il proprio Paese. Peccato, però, che qualcosa è andato decisamente storto.

Tanto è vero che, dopo la diramazione della lista, il suo nome è stato subito depennato per un motivo molto curioso ma, allo stesso tempo, divertente. Anche lo stesso calciatore, sui suoi profili social, l’ha presa in maniera del tutto ironica.

Per lui, quindi, niente contributo alla squadra in vista delle ultime due partite della Nations League del girone. Il commissario tecnico è stato costretto a chiamare un altro calciatore al suo posto.

Depennato dalla lista dei convocati, niente Nations League: motivo incredibile

La vicenda che arriva dalla Germania ha davvero del clamoroso. Il ct dei tedeschi, Julian Nagelsmann, ha convocato 23 calciatori per le imminenti sfide contro Bosnia-Erzegovina ed Ungheria. Obiettivo consolidare il primo posto in classifica nel gruppo “A3” della Nations League. Tra le sorprese il secondo portiere del City, Stefan Ortega, alla sua prima convocazione in assoluto. I tifosi, notando la lista, sono rimasti sorpresi per un altro motivo: un nome completamente nuovo del calciatore che, però, non è affatto tedesco.

Si tratta di Dario Sits, di proprietà del Parma ma attualmente in prestito all’Helmond. Cosa è successo? Nulla di “particolare”, se non fosse per il fatto che il calciatore gioca già per una Nazionale, ovvero quella della Lettonia, suo paese originario. Non solo: ha collezionato già due presenze con un gol. Il profilo social di ‘X’ della Federazione calcistica tedesca, però, ha fatto di “meglio”: ovvero aveva fatto indossare virtualmente la maglia della Nazionale al calciatore lettone. Una grafica che è stata subito rimossa, ma molti avevano già effettuato lo “screenshot”.

Nazionale, che gaffe del ct: lo convoca poi depenna subito il nome dalla lista

La Federazione, successivamente, ha spiegato che si è trattato di un errore tecnico del proprio database. Anche perché Sits non ha mai giocato in nessun club tedesco. Anche se con l’Under 21 lettone ha giocato contro i pari età tedeschi. Possibile che, in quella occasione, la Federazione abbia raccolto i suoi dati.

Non si è fatta attendere la riposta, assolutamente ironica, da parte della Federazione calcistica lettone in merito alla vicenda del calciatore: “Ehi DFB, apprezziamo l’interesse, ma il volo di Dario Sits è già prenotato“.