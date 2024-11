Chiamate di corsa l’ambulanza | Codice rosso a fine primo tempo: partita rinviata d’urgenza

Ambulanza sul terreno di gioco, momenti di panico quelli vissuti alla fine del primo tempo: match subito sospeso

Momenti di grandissima paura quelli che si sono vissuti nell’ultimo fine settimana. Una vicenda che poteva finire in maniera decisamente diversa ed, allo stesso tempo, molto tragicamente.

Fortunatamente non è accaduto nulla del genere. Un match di campionato che, però, non è arrivato alla conclusione per un episodio a dir poco inaspettato e che ha spiazzato tutti i presenti.

In particolar modo le due squadre che hanno vissuto momenti di grande panico. Stesso discorso vale anche per il pubblico presente che non poteva credere ai loro occhi.

La partita si è interrotta solamente a metà visto che si è verificato, appunto, un brutto episodio. Tanto è vero che l’ambulanza è dovuta arrivare all’interno dell’impianto sportivo.

Momenti di panico, ambulanza in campo: cosa è successo

Ci troviamo in Veneto, precisamente nel campionato di Seconda Categoria (valida per il girone “Q”), per il match che ha visto scendere in campo il Pederobba e l’Uniongaia. Il risultato è stato interrotto sul punteggio di 0-0 fino a quando il direttore di gara non si è accasciato al suolo accusando un malore. Si tratta di Matteo Bandiera, appartenente alla sezione AIA di Treviso. Secondo quanto riportato da alcuni siti e media locali pare che l’arbitro faceva fatica a respirare.

Il tutto è accaduto subito dopo la fine del primo tempo. Subito è scattato l’allarme con l’intervento dei medici di entrambe le squadre che subito si sono presi cura del fischietto trevigiano. Immediato, invece, è stato l’intervento dell’ambulanza giunta all’interno dell’impianto sportivo. Il personale medico sottopone Bandiera ai controlli del caso. L’allarme, successivamente, è andato a scemare (fortunatamente) dopo che le sue condizioni erano state giudicate non gravi.

Paura allo stadio, si sente male: match immediatamente sospeso

Media veneti, inoltre, fanno sapere che non è stato affatto necessario il ricovero in ospedale da parte del direttore di gara. Di conseguenza il match non poteva essere ripreso ed è stato immediatamente sospeso. Gara che è stata rinviata a data da destinarsi.

Soltanto la Federazione, nei prossimi giorni, farà sapere quando si potrà disputare il secondo tempo della partita valida per la decima giornata di campionato. Un match importante ai fini della classifica visto che sia Pederobba che Uniongaia hanno gli stessi punti in classifica (15) e si trovano rispettivamente in sesta e settima posizione.