Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Bari ha reso noto l’ingaggio di Manuel Marras. Ecco il comunicato:

“La SSC Bari S.p.A. comunica di aver acquisito i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Manuel Marras (9 luglio 1993, Genova); l’esperno offensivo ha firmato un contratto triennale; il calciatore si è già messo a disposizione di mister Auteri. Cresciuto nelle giovanili di Savona, Genoa e Spezia, Marras fa il suo esordio fra i professionisti proprio con i bianchi aquilotti nella gara di Lega Pro vinta 2-1 contro il Sudtirol il 4 dicembre 2011. La prima stagione tra i pro si chiude con uno storico triplete per i liguri che conquistano Campionato, Coppa Italia Lega Pro e Supercoppa Lega Pro. Prima di passare a titolo definitivo all’Alessandria nel 2015, ha vestito le maglie di Rimini, Savona e Sudtirol. Con i piemontesi ha disputato due stagioni da titolare, collezionando 77 presenze, 7 gol, 7 assist e una semifinale di Coppa Italia contro il Milan nella stagione 2015-2016. Dopo una stagione in Sicilia nelle fila del Trapani, nel 2018 fa il suo esordio in Serie B con la maglia del Pescara. Nella scorsa stagione, con il Livorno, ha collezionato 26 presenze, segnato 8 reti e realizzato 6 assist. Benvenuto Manuel!”.