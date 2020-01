Kyle Lafferty è stato uno dei protagonisti della promozione in Serie A del Palermo con Beppe Iachini. L’ex attaccante rosanero ha appena firmato con il Sunderland, squadra che milita in Football League One, di seguito alcune parole del centravanti nordirlandese al momento della firma sul contratto: «Sono entusiasta di firmare per il Sunderland perché è probabilmente il più grande club per cui ho giocato in Inghilterra. So cosa serve per giocare in una squadra come questa, mi sento fortunato ed emozionato di avere l’opportunità di venire qui a 32 anni. È un grande club. So di continuare a ripeterlo ma è un grande club.