«A partire dalla settimana dell’8 giugno tornerà il campionato di calcio». Questo l’annuncio di Pedro Sanchez, premier spagnolo, in conferenza stampa. «La Spagna ha fatto tutto ciò che si doveva fare – prosegue il premier – , ora si stanno aprendo nuovi orizzonti per tutti. E’ giunto il momento di recuperare molte delle attività quotidiane del nostro paese. Il calcio spagnolo ha un enorme seguito, ma non sarà l’unica attività ricreativa a tornare. Anche musei, teatri e altre attività economiche».