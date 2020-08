UFFICIALE, Juventus U23: Zauli è il nuovo allenatore

Adesso è arrivata anche l’ufficialità. Zauli è il nuovo allenatore della Juve U23. Ecco quanto si legge:

“Lamberto Zauli è il nuovo allenatore della Juventus Under 23. Lo scorso anno alla guida dell’Under 19, condotta in piena zona Playoff Scudetto allo stop del campionato, in semifinale di Coppa Italia di categoria e per la prima volta nella storia agli Ottavi di finale di UEFA Youth League, continuerà ad accompagnare nel percorso di crescita i ragazzi con cui ha lavorato nell’ultima stagione. Contestualmente alla nomina di Zauli ad allenatore, la gestione della Seconda Squadra bianconera viene affidata al nuovo Under23s Manager, Giovanni Manna. Questo lo staff tecnico dell’Under 23

Allenatore: Zauli Lamberto

Vice Allenatore: Conte Mirko

Preparatore Atletico: Cellio Stefano

Preparatore Atletico: Palazzolo Daniele

Allenatore Portieri: Lupatelli Cristiano”