Questa la classifica finale della Ligue 1, ufficialmente terminata dopo l’annuncio della LFP di pochi minuti fa. Paris Saint-Germain campione, Rennes in Champions per la prima volta, Reims che torna in Europa, Lione clamorosamente fuori dalle Coppe.

Campione e alla fase a gironi di Champions League

1) Paris Saint-Germain

Alla fase a gironi di Champions League

2) Olympique Marsiglia

Alle qualificazioni per la Champions League

3) Rennes

Alla fase a gironi di Europa League

4) Lille

5) Reims

Alle qualificazioni per l’Europa League

6) Nizza

7) Olympique Lione

8) Montpellier

9) Monaco

10) Angers

11) Strasburgo

12) Bordeaux

13) Nantes

14) Brest

15) Metz

16) Digione

17) Saint-Etienne

18) Nimes

Retrocesse in Ligue 2

19) Amiens

20) Tolosa