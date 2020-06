La società calabrese lo ha reso noto attraverso un comunicato ufficiale, di seguito riportato: “La Società Cosenza Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica a Roberto Occhiuzzi. Il mister, nato a Cetraro (CS) l’11 novembre 1979, da calciatore è cresciuto nel vivaio dei Lupi, esordendo giovanissimo in Serie B nella stagione 1998/1999, per poi tornare da protagonista circa dieci anni più tardi con il Cosenza in Serie D e Serie C2”. Il suo allenatore in seconda sarà Pierantonio Tortelli, collaboratore tecnico Luigi Carnevale.