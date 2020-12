Il colosso americano Amazon ha ufficializzato l’acquisizione dei diritti per trasmettere in esclusiva in Italia le dirette delle 16 migliori partite del mercoledì sera della Champions League.

Amazon, secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport”, ha assicurato che si vedrà sempre una squadra italiana presente nei gironi e, in caso di qualificazione, fino alle semifinali.





Il colosso statunitense ha annunciato anche di aver acquisito i diritti della Supercoppa, per tre stagioni a partire dal 2021/22. Grande soddisfazione per i vertici aziendali che, sulla nota, hanno espresso tutte la loro soddisfazione: «Sappiamo che i tifosi italiani sono tra più passionali d’Europa e daremo il massimo per offrire una fantastica esperienza calcistica capace di portarli ancora più vicino all’azione».