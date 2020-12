Il modello della suddivisione delle regioni in base al proprio indice di criticità, ha spiegato il ministro Boccia a “SkyTg24″, rimane sospeso soltanto per il periodo che va dalla vigilia di Natale all’Epifania o al massimo fino al 3 gennaio. Nel weekend del 19-20 dicembre, ha continuato, le misure resteranno invariate anche se avrebbe preferito ci fossero delle norme restrittive in più.

Le ipotesi sembrano essere due: zona rossa in tutta Italia dal 24 dicembre al 6 gennaio oppure lockdown soltanto nei giorni festivi e prefestivi con esclusione del 28,29 e 30 dicembre.