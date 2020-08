Il Biancavilla piazza il colpo per l’attacco. Si tratta di Tommaso Bonanno, centravanti classe ’95. Ecco la nota:

“Non si ferma più la Società di Patron Furnari, che mette a segno un colpo di mercato davvero importante: Tommaso Bonanno ha ceduto alle avances biancavillesi dopo aver rifiutato il corteggiamento di diversi Club ed è ufficialmente un calciatore gialloblù. Attaccante, classe ’95, vanta un curriculum di tutto rispetto e numeri di un certo spessore: dopo aver mosso i primi passi in C2 ed in C, ancora giovanissimo, con l’ACR Messina, si accasa al Taranto in D, per poi vivere una parentesi a servizio dell’Atletico Catania.

Nelle ultime cinque stagioni ha calcato diversi importanti campi di Serie D, vestendo le maglie di Gela, Como e Sorrento, mettendo a segno 29 reti.

Un profilo di spessore, un elemento degno di nota che va ad aggregarsi al gruppo gialloblù che, giorno dopo giorno, inizia a prendere forma.

Benvenuto Tommaso!”.