Attraverso una nota, l’Avellino ha annunciato l’arrivo di Dossena. Ecco quanto si legge.

“L’Us Avellino comunica di aver acquistato dall’Atalanta, a titolo definitivo con opzione di riacquisto in favore del club orobico, il calciatore Alberto Dossena. Nato a Brescia il 13 ottobre 1998, il difensore lombardo, cresciuto nelle giovanili del Lumezzane e dell’Atalanta, ha stipulato con il club irpino un accordo triennale. Ha esordito tra i professionisti, appena diciottenne, con il Perugia, in serie B, nella stagione 2016/2017. In carriera ha indossato le maglie di Perugia, Siena, Pistoiese ed Alessandria collezionando in totale 74 presenze nei tornei professionistici. 10 in serie B, 58 in serie C e 6 tra playoff, Tim Cup e coppe di categoria”.