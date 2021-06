Carlo Ancelotti è (di nuovo) il tecnico del Real Madrid. L’ufficialità è arrivata con un comunicato del club di Florentino Perez: contratto triennale per l’allenatore italiano che prende il posto di Zidane. Ancelotti, che ha già guidato la squadra fra il 2013 e il 2015, conducendolo alla conquista della decima Champions League, verrà presentato mercoledì alle 18. “Vorrei ringraziare il CdA, i giocatori e tutti i tifosi dell’Everton per il supporto che mi hanno dato durante la mia permanenza – ha dichiarato dopo aver lasciato la panchina dei Toffees – Spero possiate raggiungere ogni successo. Mi si è presentata un’opportunità inaspettata e credo che questa sia la mossa giusta per me e la mia famiglia”.