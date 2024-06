UEFA, niente Europa Super Cup: nessuna proposta per giocarla

La Supercoppa europea: il torneo non cambierà la sua formula nel 2024/25. La competizione che mette di fronte la vincitrice della Champions e quella dell’Europa League, e che il prossimo 14 agosto vedrà affrontarsi il Real di Carlo Ancelotti e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, non subirà modifiche.

Sfuma, per il momento, l’ipotesi della UEFA Europa Super Cup, una sfida nuova per la quale Sky ha annunciato i diritti tv insieme a quelli della Champions League per i prossimi tre anni. Questo nuovo torneo avrebbe previsto uno scontro fra la vincitrice dell’Europa League e quella della Conference, mentre la Supercoppa sarebbe stata riformata con un cambio di formula, passando a una Final Four. Come riportato da calcio e finanza, la Supercoppa europea si giocherà solamente fra Real Madrid e Atalanta con un format che rimarrà invariato.