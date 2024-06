Real Madrid, UFFICIALE: ecco Mbappé. Sito del club in down dopo pochi secondi (FOTO)

I blancos hanno ufficializzato l’arrivo di Mbappé. Il francese lascia, quindi, il Psg per raggiungere Ancelotti. Il colpo di mercato atteso ormai da tempo, con uno dei calciatori più forti del panorama calcistico che va a rinforzare un club che solo pochi giorni fa alzava la Champions League, dopo la finale vinta contro il Dortmund.

I tifosi spagnoli hanno immediatamente invaso il sito del club per visualizzare la nota ufficiale pubblicata dalla società: sito che in pochissimi secondi è andato in down.