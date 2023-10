La UEFA, tramite una nota ufficiale, ha comunicato che non verrà giocata alcuna partita nel territorio data la complicata situazione in Israele.

Di seguito il comunicato della UEFA:

“Dopo un’attenta valutazione sulla sicurezza nell’intero territorio di Israele, il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso che nessuna partita delle competizioni UEFA sarà giocata in Israele fino a nuovo avviso. Alla Federcalcio israeliana e ai suoi club, Maccabi Haifa FC e Tel Aviv è stato chiesto di proporre sedi/stadi alternativi (che devono rispettare tutte le normative UEFA) al di fuori del territorio di Israele, da utilizzare per le partite casalinghe fino a quando questa decisione rimarrà in vigore”.

“Villarreal CF-Maccabi Haifa (Gruppo F – giovedì 26 ottobre) è stata rinviata a mercoledì 6 dicembre 2023.

Maccabi Tel Aviv-Zorya Luhansk (Gruppo B – giovedì 26 ottobre) è stata rinviata a sabato 25 novembre 2023″.

Inoltre, il Maccabi Haifa si è ritirato dalla Youth League: “Vista la situazione attuale, la rappresentativa giovanile del Maccabi Haifa ha ritirato la propria partecipazione al percorso Campioni nazionali della UEFA Youth League 2023/24. La UEFA ne ha preso atto e conferma quindi che la rappresentativa giovanile dell’AC Sparta Praha è qualificata al secondo turno del percorso Campioni nazionali”.