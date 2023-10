L’ex giocatore Mauro Bressan, si è espresso ai microfoni di calciocremonese.it, in merito alle sue sensazioni sulle favorite per la lotta alla promozione.

Di seguito le sue parole:

«Parma, Palermo e Cremonese sono le favorite per la promozione. Ci sono tre o quattro squadre che sono più attrezzate per arrivare in Serie A».