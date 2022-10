Come si legge su “Calcio&Finanza” oggi, presso la sede della Commissione europea a Bruxelles, il presidente della UEFA Aleksander Ceferin e il vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, hanno rinnovato l’accordo di cooperazione CE-UEFA stipulato per la prima volta nel 2014. L’ultimo accordo istituzionale porta la partnership tra la Commissione europea e la UEFA a un nuovo livello, concentrandosi sulle sfide prioritarie per l’Europa e definendo una tabella di marcia fino al 2025.

Incentrato sulle priorità dell’Unione europea come la lotta al cambiamento climatico, l’uguaglianza e l’inclusione sociale – si legge in un comunicato ufficiale – l’accordo intensifica la collaborazione di lunga data tra la Commissione europea, la UEFA e le federazioni calcistiche, che si propongono di utilizzare il calcio per favorire un cambiamento positivo in Europa.