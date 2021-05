Il Presidente UEFA Aleksander Ceferin si dichiara contro la proposta di disputare i mondiali ogni due anni, queste le sue parole a “Record”: «La prossima edizione dopo il 2022 è nel 2026. Nel 2028 ci sono gli Europei: se si giocasse il Mondiale nel 2028, le nazionali europee non ci sarebbero. E quelle sudamericane hanno la Coppa America, non lo giocherebbero. Come potrebbe essere allora un Mondiale? Con questo calendario è impossibile, immaginate per i giocatori disputare un torneo di un mese ogni anno. Già oggi si infortunano di più perchè giocano sempre. Impossibile, un’idea irrazionale»