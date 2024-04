Udinese: Reja in pole per la panchina. La situazione

La sconfitta al 93′ rimediata ieri sera sul campo del Verona costerà la panchina a Gabriele Cioffi. Come riporta Gianlucadimarzio.com l’Udinese dovrebbe ufficializzare a breve l’esonero del tecnico. Inizialmente sono stati sondati Leonardo Semplici e Andrea Stramaccioni, ma nelle ultime ore ha preso quota il nome di Edy Reja. Se l’ex Lazio dovesse decidersi di tornare ad allenare, risulterebbe la soluzione preferita preferita da parte del club. Come vice, Reja verrebbe affiancato da Giampiero Pinzi. Occhio anche a Fabio Cannavaro. Edy Reja è in vantaggio su tutti in quanto l’ex Spal avrebbe chiesto un contratto più lungo, mentre l’ex tecnico dell’Inter non ha intenzione di abbandonare i suoi impegni per solamente sei giornate.

Continue Reading