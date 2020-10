L’Ucraina ha deciso di convocare il suo allenatore dei portieri come giocatore per l’amichevole di mercoledì a Parigi contro la Francia a causa del numero di contagiati da Covid-19 che ha riportato la squadra.

La selezione gialloblù non potrà contare su tre portieri come Pyatov, Lunin e Pankiv e così il commissario tecnico Andriy Shevchenko ha quindi incluso nell’elenco dei convocati Oleksander Shovkovskiy, attuale allenatore dei portieri ed emblema della Dinamo Kiev, in vista della partita di stasera.

Il 45enne nato a Kiev si è ritirato dal calcio nel 2016 ma dopo quattro stagioni tornerà a indossare i panni da gioco come riserva di Bushchan, ovvero l’unico portiere ‘sano’ che gli ucraini hanno a disposizione. Nella nota emessa dall’UAF si legge: “La UEFA consente di iscrivere chiunque abbia la nazionalità del Paese che rappresenta, anche se non gioca per nessun club. Per questo lo staff tecnico ha deciso di iscrivere per la partita contro la Francia il vice allenatore e portiere Oleksandr Shovkovsky”.