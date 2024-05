Tuttosport: “Venezia, blitz a Palermo. Adesso la finale è vicina”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla vittoria del Venezia sul campo del Palermo.

Un piede e mezzo in finale. Ce l’ha il Venezia che fa il blitz al Barbera grazie a una perla di Pierini e manda in “depressione” il Palermo. Venerdì la squadra di Vanoli potrà anche perdere con un gol di scarto al Penzo, ai siciliani servirà un miracolo per potersi giocare l’ultimo posto per la A. Vince la squadra più esperta e che ha fatto meglio in campionato, ma il Palermo avrebbe sicuramente meritato di più.

Il match tra Palermo e Venezia si è rivelato un vero e proprio confronto tattico, con il Venezia che, grazie a una prestazione oculata e a una rete decisiva di Pierini, ha saputo sfruttare al meglio le proprie opportunità, portandosi a un passo dalla finale. Il Palermo, nonostante un gioco combattivo e diverse occasioni create, si trova ora a dover ribaltare un risultato sfavorevole nel match di ritorno, una sfida che richiederà un vero “miracolo” sportivo.

Il Venezia ha dimostrato di essere una squadra abile nel controllo del gioco, gestendo bene il possesso palla e muovendolo efficacemente da un lato all’altro del campo, evitando così di lasciare spazi che il Palermo avrebbe potuto sfruttare per contrattaccare, come era già successo in precedenti incontri.

Da parte del Palermo, l’approccio è stato prudente, con un’attenzione particolare a non scoprirsi troppo, proprio per non ripetere gli errori che in passato avevano favorito il Venezia. Nonostante questa cautela, i rosanero hanno saputo creare delle buone situazioni da gol, come le incursioni di Diakité e i colpi di testa di Lucioni, che hanno messo più volte in difficoltà la difesa veneziana. Il match è stato anche segnato da momenti di tensione, come il reclamo per un possibile fallo su Gomes vicino all’area e un episodio di mano in area di Sverko, che ha sollevato proteste ma è stato giudicato involontario dagli arbitri.

Con il ritorno in programma al Penzo, il Palermo si trova di fronte a una sfida ardua, dove dovrà vincere con almeno due gol di scarto per aspirare alla promozione. Per il Venezia, invece, basterà gestire il vantaggio acquisito per assicurarsi un posto nella finale. Sarà fondamentale vedere come entrambe le squadre approcceranno il ritorno, con il Palermo che dovrà giocare all’attacco senza riserve e il Venezia che potrà sfruttare la propria esperienza e capacità di gestione del match per difendere il risultato positivo ottenuto.