Dopo una lunga trattativa con la Sigi, Joe Tacopina ha finalmente trovato l’accordo per acquistare il Catania. L’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto della situazione in casa etnea. La cessione della società a Tacopina verrà formalizzata il 9 gennaio, con le firme che ratificheranno l’intesa raggiunta. L’imprenditore italo americano diventerà il primo presidente straniero della storia del Catania, l’obiettivo è quello di portare la squadra etnea in Serie A. Con lui si saranno due fedelissimi , ovvero Giovanni Gardini e Dante Scibilia. Della nuova società farà parte anche il socio Sigi, Gaetano Nicolosi, mentre resta da capire il futuro di Maurizio Pellegrino e Vincenzo Guerini, appartenenti alla società attuale. Adesso il mercato di gennaio per indicare la via verso la rinascita, il Catania può spiccare il volo con Tacopina.