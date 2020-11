L’edizione odierna di “Tuttosport” si sofferma sulla sconfitta interna del Palermo contro la Turris.

Decide Pandolfi al 95′, abile a sbaragliare Martin e Odjer prima di trafiggere Pelagotti con un diagonale.





Per i rosa è stata una beffa. I motivi per riflettere non mancano, cominciando dall’impiego di alcuni giocatori. Boscaglia, infatti, non ha schierato dall’inizio Luperini e Silipo, gli uomini che avevano deciso la sfida contro il Potenza.