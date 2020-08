Lo Spezia è riuscito nell’impresa di salire in Serie A per la prima volta nella sua storia, la squadra ligure però ora è alle prese con la questione stadio. L’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto della situazione, con la squadra di Italiano che molto probabilmente giocherà i primi 2 mesi nello stadio “Manuzzi” di Cesena, visto che lo stadio degli aquilotti non è a norma per la Serie A. Erano stati fatti tentativi anche per gli stadi di Firenze, Parma e l’Adriatico di Pescara.